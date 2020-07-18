Uzmanından denizde "çeken akıntı" uyarısı

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, boğulmalara neden olan, "çeken akıntı" olarak da bilinen rip akıntısı ile ilgili uyarıda bulundu.

Uzun, AA muhabirine, deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde boğulma vakalarının arttığına işaret etti.

Güvenli yerlerden denize girilmesi ve yüzme eğitiminin önemine değinen Uzun, özellikle havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olduğu günlerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rip akıntısının rüzgar ve dalgalara bakılarak anlaşılabileceğine dikkati çeken Uzun, "Rip akıntısını tanırsak büyük tehlike değil ama tanımazsak hayati tehlike oluşturmaktadır. Sahile geldiğinizde denizde bol dalganın bulunması, rip akıntısının habercisidir." diye konuştu.

Uzun, rip akıntısının derinde değil, sığ sularda etkili olduğunun altını çizerek, "Rip akıntı, dalgaların suları kıyıya yığması ve yer çekimi kontrolünde bu suların dalgayı bir yerden kırarak açığa doğru sürüklemesidir. Sığ sularda kum göçmesi olarak da söylenir. Bu akıntı açığa doğru çeken bir akıntıdır. Genişliği fazla değildir. Akıntıya kapıldığınızda birkaç metre ötesi sakin bir su olabilir." ifadesini kullandı.