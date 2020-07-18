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Uzmanından denizde "çeken akıntı" uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun: - "Rip akıntısını tanırsak büyük tehlike değil ama tanımazsak hayati tehlike oluşturmaktadır. Sahile geldiğinizde denizde bol dalganın bulunması, rip akıntısının habercisidir" - "Saniyede 2 metreye ulaşabilen bir akıntı hızından bahsediyoruz. Bu, iyi yüzücülerin bile kolay kolay mücadele edemeyeceği bir sürat. Böyle bir durumda paniğe kapılmadan insanın kendisini suya bırakması, sağa sola doğru yüzmeye çalışılması gerekiyor" - "Sık dalgaların olduğu dönemde denize girilmemesi lazım. Yani dalgayla dalga geçmeyecekler. Güçlü dalgalar varsa denize girilmemesini tavsiye ediyoruz"

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, boğulmalara neden olan, "çeken akıntı" olarak da bilinen rip akıntısı ile ilgili uyarıda bulundu.

Uzun, AA muhabirine, deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde boğulma vakalarının arttığına işaret etti.

Güvenli yerlerden denize girilmesi ve yüzme eğitiminin önemine değinen Uzun, özellikle havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olduğu günlerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rip akıntısının rüzgar ve dalgalara bakılarak anlaşılabileceğine dikkati çeken Uzun, "Rip akıntısını tanırsak büyük tehlike değil ama tanımazsak hayati tehlike oluşturmaktadır. Sahile geldiğinizde denizde bol dalganın bulunması, rip akıntısının habercisidir." diye konuştu.

Uzun, rip akıntısının derinde değil, sığ sularda etkili olduğunun altını çizerek, "Rip akıntı, dalgaların suları kıyıya yığması ve yer çekimi kontrolünde bu suların dalgayı bir yerden kırarak açığa doğru sürüklemesidir. Sığ sularda kum göçmesi olarak da söylenir. Bu akıntı açığa doğru çeken bir akıntıdır. Genişliği fazla değildir. Akıntıya kapıldığınızda birkaç metre ötesi sakin bir su olabilir." ifadesini kullandı.

- "Paniğe kapılmadan insanın kendisini suya bırakması gerekir"

Diz altındaki suda bile akıntının tehlike oluşturduğunu ve insanı sürükleyip götürebileceğini belirten Uzun, bu nedenle özellikle küçük çocukların ailelerin gözetiminde denize girmesi gerektiğini dile getirdi.

Akıntıya kapılanların korkup panik içinde akıntıya karşı yüzmeye çalıştıklarını anlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Önemli kısmı bu mücadeleyi kaybediyor. Çünkü akıntının hızı çok yüksektir. Saniyede 2 metreye ulaşabilen bir akıntı hızından bahsediyoruz. Bu, iyi yüzücülerin bile kolay kolay mücadele edemeyeceği bir sürat. Böyle bir durumda paniğe kapılmadan insanın kendisini suya bırakması, sağa sola doğru yüzmeye çalışılması gerekiyor."

Prof. Dr. Ali Uzun, Türkiye'de her yıl onlarca insanın rip akıntıları nedeniyle boğulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rip akıntılarının bilinmesi ve denize cankurtaranların bulunduğu yerlerden girilmesi gerekir. Sık dalgaların olduğu dönemde denize girilmemesi lazım. Yani dalgayla dalga geçmeyecekler. Güçlü dalgalar varsa denize girilmemesini tavsiye ediyoruz. Kıyıdaki cankurtaranlar kişilere rehberlik yapacaktır. Bence Karadeniz sahilleri güvensiz değil ancak rehber nezaretinde girilmesi önemlidir."

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