Uzmanından Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, Kovid-19 ile ilgili herkesin doğru bilgiye ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kulaktan dolma bilgilerle kafanızı karıştırmayın. Korona hakkındaki en doğru bilgiyi hekiminize danışarak alabilirsiniz." uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Mercan, Kovid-19 ile birlikte çoğu kişinin ilk kez duyduğu PCR testi, antikor, ilaç isimleri ve içeriklerle haber bombardımanına tutulduğunu kaydederek, pandemide sağlığı korumanın yolunun adeta bir salgın gibi ilerleyen bilgi kirliliğine maruz kalmamaktan geçtiğini anlattı.

Kovid-19, antikor, PCR ve adı ilk kez duyulan ilaçları günlük hayatın bir parçası haline getirdiğini ve herkesin doğru bilgiye ulaşmaya çalıştığını anlatan Mercan, kulaktan dolma bilgilerle kafaların karıştırılmaması gerektiğini, en doğru bilginin hekimden alınabileceğini aktardı.

Mercan, testin pozitif çıkmasının kişinin aktif hasta ve bulaştırıcı olduğunu göstermediğini kaydederek, "PCR testi ortalama 17 gün pozitif olabilir. Bu durum atılan virüs parçacık atılımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir hatta literatürde 83 güne kadar pozitif çıkan vaka bildirilmiştir." bilgisini verdi.