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Uzmanlar, sahte Çin propolisine karşı tüketiciyi uyardı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Türk Amerikan Bilim İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu: - "19 farklı ülkeden topladığımız, 50'si Türkiye'den olmak üzere, 130 adet propolisli ürünün, etken madde miktarını ve etiketinde belirtilen miktarda propolis içerip içermediğini analiz ettik" - "130 ürünün yüzde 91'inin, sahte Çin propolisi içerdiğini ancak bu durumun etiketlerinde belirtilmediğini tespit ettik"

İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan Bilim İnsanları Derneği (TASSA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, propolisin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu belirterek, piyasada çok fazla sahte ürünün bulunduğunu bildirdi, tüketicileri sahte ürünlere karşı uyardı.

BEE'O UP'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TASSA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, tüketicilere uyarılarda bulundu.

Propolisin, antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahip olduğunu aktaran Boyacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak kovandan elde edildiği ham hali ile insan tüketimine uygun değildir ve sindirilemez. Bu nedenle propolisin insan sağlığına yararlarından bahsedebilmemiz için mutlaka doğru bir şekilde özütlenmesi gerekir. Bu teknik bir işlem olup, uzman gıda mühendisleri kontrolünde yapılmalıdır. Propolisin tek başına su ya da yağ ile özütlenmesi mümkün değildir. Özütleme işlemi sırasında su ile birlikte mutlaka glikol, etanol, gliserol gibi bir işlem yardımcısı kullanılmalıdır.

Aksi taktirde propolisteki faydalı bileşenler özüte geçmez ve insan vücudu propolisin antioksidan özelliklerinden yararlanamaz. Son günlerde etanol, glikol, gliserol gibi maddeleri içermediği ve sadece su veya zeytinyağı vb. bitkisel yağlar ile özütlenerek elde edildiği iddiası ile bir takım sahte ürünlerin piyasada yer aldığını görüyoruz."

Boyacıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde yaptıkları araştırma hakkında bilgi verdi.

Araştırma kapsamında 19 farklı ülkeden topladıkları, 50'si Türkiye'den olmak üzere, 130 adet propolisli ürünün, etken madde miktarını ve etiketinde belirtilen miktarda propolis içerip içermediğini analiz ettiklerini bildiren Boyacıoğlu, sadece su veya yağ ile özütlendiği iddiası ile satılan ürünlerin, etiketinde belirtilen miktarda propolis içermediğini, propolise ait etken maddelerin bulunmadığını tespit ettiklerini aktardı.

Boyacıoğlu, ayrıca ürünlerin birçoğunun da koruyucu ve katkı maddesi içerdiği halde, etiketinde beyan edilmediğini bildirerek, şunları aktardı:

"130 ürünün yüzde 91'inin, sahte Çin propolisi içerdiğini ancak bu durumun etiketlerinde belirtilmediğini tespit ettik. Etiketinde beyan edilen miktarda propolis içeren ürünlerin ise sadece özütleme aşamasında su ile birlikte etanol, glikol, gliserol gibi maddelerin kullanıldığı ürünler olduğunu gördük.

Dolayısıyla su veya yağ bazlı iddiası ile satılan ürünlerde, tüketicinin yanıltıldığını, hiç propolis içermediği ya da eser miktarda propolis içerdiği halde, yüksek miktarda propolis içeriyormuş gibi ürünlerin etiketlendiğini belirledik."

Boyacıoğlu, acil olarak hem Türkiye'de hem de dünyada propolisin standardının oluşturularak sahte ve yanıltıcı beyanlar ile tüketicilere sunulan ürünlerin, denetim altına alınması gerektiğini kaydetti.

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