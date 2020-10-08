YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Uzun Keltepe Kayak Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi

Uzun Keltepe Kayak Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük’ün ve bölgenin yeni turizm merkezi Keltepe Kayak Merkezi’nde, Özel İdare ekiplerinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den devam eden çalışmalar ile bilgi alan Genel Sekreter Uzun, "Bölgemizin ve ilimizin yeni turizm merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde ekiplerimiz; bir ekskavatör, 2 kamyon, 2 greyder ve bir silindir ile çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük’ün ve bölgenin yeni turizm merkezi Keltepe Kayak Merkezi’nde, Özel İdare ekiplerinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül’den devam eden çalışmalar ile bilgi alan Genel Sekreter Uzun, "Bölgemizin ve ilimizin yeni turizm merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde ekiplerimiz; bir ekskavatör, 2 kamyon, 2 greyder ve bir silindir ile çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare olarak ekiplerimiz Keltepe Kayak Merkezi’nde acemi kayak pisti, alt günü birlik ön alanında mıcırlama, 1 ve 2 nolu otopark yerinde reglaj ve Karaağaç köyü ile kayak merkezi bağlantı yolunda kademe çalışmalarını sürdürüyor. Personellerimize özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Genel Sekreter Uzun’a Keltepe Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdiği incelemelere; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Özgür Bülbül ile birlikte, Maden Mühendisi Orhan Nallı ile Asfalt Formeni Ali Coşkun eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yemek yerken bile çıkarılmayan maske Yemek yerken bile çıkarılmayan maske
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:42
İkindi
15:53
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Tuğba Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.