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Uzun Mehmet Eğitim Köyü projesinin sunumu yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.10.2020 21:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Kandilli Beldesi’ne yapılması planlanan Uzun Mehmet Eğitim Köyü projesi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekilere tanıtıldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Kandilli Beldesi’ne yapılması planlanan Uzun Mehmet Eğitim Köyü projesi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekilere tanıtıldı.
Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından Kandilli Beldesi’ne Uzun Mehmet Eğitim Köyü yapılması planlanıyor. Kandilli Beldesi’nde130 yıl önce inşa edilen ve adına “varagel” denilen raylı sistemin yer aldığı ve eski kömür ocaklarının bulunduğu 130 dönüm ormanlık alana kurulması planlanan Uzun Mehmet Eğitim Köyü projesi ile çocukların bilim, sanat, teknoloji ve spor eğitimlerini doğa içerisinde öğrenmelerinin sağlanması hedefleniyor. Proje içerisinde matematik, fen ve teknoloji, sanar merkezi, binicilik, geleneksel okçuluk, müzik evi, macera parkı, hayvanat bahçesi, konferans salonu, maden müzesi, yaşam alanı, konaklama alanı, restoran ve plaj gibi alanlar yer alacak. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İş İnsanı Akın Tatoğlu ve birçok daire müdürü proje ile ilgili sunumu izledikten sonra alanda incelemelerde bulundu. Uzun Mehmet Eğitim Köyü projesini beğendiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, proje üzerinde maliyet ve sürdürülebilirlik çalışması yapılmasını istedi.

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