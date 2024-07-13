Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Aslı Enver o diziyle geri dönüyor

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B’nin Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisiyle el sıkıştı.

Dizinin senaryosu yazdığı “Kiralık Aşk”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Kuş Uçuşu”, “Şahane Hayatım” gibi çok özel senaryolarla büyük fark yaratan Meriç Acemi’ye ait…

PARTNERİ MERAK KONUSU

Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alıyor. Aslı Enver’e projede birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

