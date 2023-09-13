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Uzundere yolunda tehlikeli anlar

13.09.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum-Artvin Karayolu üzerinde yapılan yol çalışmalarında yeterli önlem alınmadığı için zaman zaman trafiği tehlikeye düşüren görüntüler yaşanıyor.

Uzundere ilçesi girişinde devam eden yol genişletme çalışmalarında güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle sürücülerin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. İş makinelerinin kazı yaptığı bölümle karayolu arasında önlem alınmadığını belirten sürücüler, yetkilileri bu anlamda en kısa sürede ve vakti geçirmeden güvenlik şeridi benzeri tedbirleri almaları gerektiğini ifade ettiler. Uzundere ilçesi girişindeki yol çalışmasında kendini bir anda toz bulutu içinde bulan vatandaş, bu anları kamera ile kayı altında aldı.

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