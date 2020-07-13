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Uzundere’de çöp ev 3 günde temizlendi

ERZURUM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin yardımına sosyal yardım ekipleri yetişti.Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı köylerde bulunan yalnız yaşayan, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evlerini temizlemek amacı ile 4 kadın personelden oluşan bir ekip kurdu.İlçeye bağlı bir köyde yaşayan yaşlı çiftin evlerine temizlik yapmaya giden ekip gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin yardımına sosyal yardım ekipleri yetişti.
Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı köylerde bulunan yalnız yaşayan, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların evlerini temizlemek amacı ile 4 kadın personelden oluşan bir ekip kurdu.
İlçeye bağlı bir köyde yaşayan yaşlı çiftin evlerine temizlik yapmaya giden ekip gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ev adeta çöplüğe dönüşmüştü, evin her odasında adım atılacak alan bile kalmadığını gören ekipler Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker’in talimatıyla 3 gün süren bir temizliğe başladı. Evdeki tüm gereksiz eşyalar yakılarak yok edildi, evin boya ve dezenfekte işleri yapılarak yaşlı çifte teslim edildi. Yaşlı çift, çok mutlu olduklarını belirterek Kaymakam Hakan Şeker’e ve Sosyal yardımlaşma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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