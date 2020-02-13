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Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

ARDAHAN HABERLERİ  | 13.02.2020 21:26 | Son Güncelleme

Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.Vali Masatlı’yı makamında ziyaret eden Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya "Valimiz göreve geldiğin günden bu güne kadar köylerimizin sorunları ile birebir ilgilenmiş çözüm noktasında önemli adımlar atmıştır.

Uzunkaya’dan Vali Masatlı’ya teşekkür ziyareti

Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Vali Masatlı’yı makamında ziyaret eden Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya "Valimiz göreve geldiğin günden bu güne kadar köylerimizin sorunları ile birebir ilgilenmiş çözüm noktasında önemli adımlar atmıştır. Bende Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı olarak köyüm ve ilçem adına Valimize teşekkür ziyareti gerçekleştirdim. Valimiz önümüzdeki süreçte de daha yoğun bir şekilde sorunlarım çözüme kavuşması yönümde çalışmalar yürüteceğine olan inancım tamdır" dedi.

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