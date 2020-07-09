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Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak

MALATYA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesine bir dizi ziyaret programı kapsamında, bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün adının verildiği meydanı da inceleme yaptı.Başkan Gürkan’a meydanda yapmış olduğu incelemelere, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesine bir dizi ziyaret programı kapsamında, bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün adının verildiği meydanı da inceleme yaptı.
Başkan Gürkan’a meydanda yapmış olduğu incelemelere, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt eşlik etti. Doğanşehir Belediye Başkanı Duralı Zelyurt, “Vahap Küçük Meydan Parkı açılışına hoş geldiniz. Büyük Belediye Başkanımız, Büyüğümüz, Doğanşehir’in abisi, amcası, Vahap Küçük’ün vefatından sonra bu meydana ‘Vahap Küçük’ isminin verilmesi bizleri gerçekten onurlandırmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bundan dolayı müteşekkir olup çok teşekkür ediyoruz. Memleketimize ve ilçemize hayırlı olsun çok teşekkür ediyorum” dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak, bir taraftan yol asfalt şantiyelerimizi şehrimizin değişik yerlerinde hizmete sunarken, bir taraftan da alt yapı ve su kanalizasyonla ilgili şantiyelerimiz çalışıyor. Diğer taraftan Park Bahçeler Daire Başkanlığımız ilçelerimizde meydan düzenlenmesi, çevre düzenlemesi, parklar, dere ıslah çalışmalarını yürütüyorlar. Park Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından, burada hem dere ıslah çalışması, hem çevre ve meydan düzenlenmesi yapıldı. Vahap Küçük’ün rahmetlinin en büyük hayallerinden birisi Doğanşehir Meydanının yapılmasıydı. Büyükşehir Belediyesi olarak, en kısa zamanda bu meydanın başlatılması ve bitirilmesi ve meydana saat kulesini de koyarak ‘Vahap Küçük’ün adını burada yaşatmaya arz ettik. Bu meydanın Doğanşehirli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Vahap Küçük’ün adını yaşatacak olmasından dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Arkadaşlarımız burada güzel bir çalışma örneği sergilemişler. Bu çalışmayı yapan Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza, MESTON, Fen İşleri Daire Başkanlığımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Gürkan, “Malatya’nın her köşesinde her noktasında Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma içerisinde, bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza cumartesi - pazar demeden, gece gündüz demeden yorulmadan millete kendisini şiar edinen ve bu hizmeti yaparken de gönülleri kazanan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın Doğanşehir halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
"Hep birlikte hizmetin en güzelini sunacağız"
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, “Merhum Belediye Başkanımız Vahap Küçük ağabeyimizin adını yaşatacak böyle bir meydanın Doğanşehir ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm Büyükşehir çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Merhum Belediye Başkanımızın isminin Doğanşehir ilçemizde ve Malatya’mızda ebedi olarak yaşatılmasına anılmasına vesile olacak böyle bir çalışma, İnşallah Doğanşehir ilçemizin temel ihtiyaçlarından birini karşılamış olacak. Doğanşehir ilçemizin güzelliğine güzellik katacak, katmışta zaten şu anda, Doğanşehirli hemşerilerimize hayırlı olsun. Doğanşehir elbette hizmetin en güzeline layıktır. Büyükşehir Belediyemiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Doğanşehir Belediyemizde Durali Başkanımızın Başkanlığında çalışmalarına devam edecek. Doğanşehirli hemşerilerimize hizmetin en güzelini sunacağız hep birlikte, bu meydanın ve parkımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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