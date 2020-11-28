Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük’te sıkı denetim

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı ile ölümlerin son günlerde artış göstermesinin ardından ekipler denetimleri sıklaştırdı.

Korona virüs vaka sayısının 11 bin 700’ü geçtiği 147 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Karabük’te denetimler arttı. Polis ekipleri ve Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekipleri özellikle insan hareketliliğin yoğun olduğu cadde ve alışveriş merkezlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler mağazalarda dezenfektan ve kabin kontrolü yaptı.

Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanırken vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği, sigara içme yasağına da uydukları görüldü.

