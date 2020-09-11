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Vakaların artış gösterdiği Kastamonu’da, denetimler sıklaştırdı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tüm karayolunda koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini üst seviyeye çıkartarak sıklaştırdı.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, son günlerde Kastamonu’da il genelinde artış gösteren Kovid-19 vakalarının önüne geçebilmek için tedbirlerini arttırdı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tüm karayolunda koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini üst seviyeye çıkartarak sıklaştırdı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, son günlerde Kastamonu’da il genelinde artış gösteren Kovid-19 vakalarının önüne geçebilmek için tedbirlerini arttırdı. Özellikle toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerine bağlı Asayiş ve Trafik Tim ekipleri, tüm ilçe ve köy yollarında yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, özellikle Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü ve Alatarla köyü mevkisinde, Kastamonu-Karabük karayolu Kıyık köyü ve İğdir köyü mevkilerinde, Hanönü-Boyabat karayolu, Kastamonu-Ankara karayolu 15 Temmuz İstiklal Tünelinin çıkışında, Sinop Türkeli-Çatalzeytin karayolu, Eflani-Daday karayolu, Kastamonu-İnebolu karayolu Toprakköprü mevkisi ile Daday karayolunda araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.
Denetimlerde jandarma ekipleri, şoförlere ve yolculara maske takmaları konusunda uyararak, ayrıca sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ve hijyen konularında da bilgi veriyor.

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