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Vakıf Katılım Osmaniye Şubesi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

17.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıf Katılım Osmaniye Şubesi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzaladı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Oda üyeleri Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana daha rahat ulaşabilecekler.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren banka, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vakıf Katılım Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, Oda üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek.

Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

- "Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ'lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolunun, KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebileceğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk. Özellikle salgın döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Osmaniye Şubemizin, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz."

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