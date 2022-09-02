VakıfBank Bootcamp ile gençlere "geleceği yazma" fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022 etkinliğini düzenliyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, güçlü teknolojik altyapısı, yenilikçi bakış açısı ve bilgi birikimiyle finans dünyasında dijital çağa öncülük eden VakıfBank, şimdi de yazılım alanında çalışmak isteyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor.

Banka, iOS Swift ile geliştirme yapmayı seven ve yazılım kariyeri hedefleyen gençleri, 29 Ekim-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022’ye davet ediyor. Ücretsiz olarak, yoğun bir online eğitimin sunulacağı bootcamp’e katılmak isteyenler, 27 Eylül’e kadar başvuruda bulunabiliyor.

VakıfBank yazılım ekibinde çalışmak isteyen ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Haberleşme-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan veya Ocak 2023'te mezun olacak gençler arasından seçilecek adaylar bootcamp’e kabul edilecek. Eğitim programını başarıyla tamamlayan gençler, yazılım kariyerlerine VakıfBank çatısı altında başlama fırsatı yakalayacak.

- Süreç nasıl işliyor?

VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022, online olarak gerçekleşecek, tamamen ücretsiz bir eğitim programı olacak. Bootcamp’e 20'li yaşlardaki adaylar başvuruda bulunabiliyor. Daha büyük yaştaki kişilerin ise bu alanda daha önce yaptığı çalışmaları iletmeleri isteniyor. Ön elemeyi geçen adaylar bir teknik teste davet ediliyor. Testten yüksek puan alan adaylar ile video mülakatlar gerçekleştiriliyor. Tüm değerlendirme süreçlerinden geçenler, bootcamp'e kabul ediliyor ve yoğun bir teknik eğitim alıyor.

- Bootcamp nedir?

Bootcamp'ler, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyenler için yeni bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor. Bootcamp’lerde katılımcılar, en çok aranan becerileri öğrenerek, diğer yazılımcılarla network kurarak, profesyonel hazırlık yaparak ve becerilerini gösterdikleri projeler üreterek işe girmeye hazır hale geliyorlar. Programa seçilen kişiler, 6-8 haftalık eğitimi başarıyla tamamladıkları takdirde sertifika alarak mezun oluyor ve işe yerleşme imkânı buluyorlar.

