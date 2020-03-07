VakıfBank ilk entegre faaliyet raporunu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Paydaşları ve ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmayı amaç edinen VakıfBank, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi ile uyumlu bir şekilde, finansal ve finansal olmayan bileşenlerini ilişkilendirerek ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 2019 yılına ilişkin finansal ve finansal olmayan performansını bir bütün olarak değerlendirdiği ilk entegre faaliyet raporunu yayımladı. VakıfBank, performans göstergelerini, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve çoklu sermaye öğeleri ile ilişkilendirerek şekillendirdiği stratejik iş modelini bu rapor ile paydaşlarına sundu.

Gelecek öngörülerinin de yer verildiği raporda, VakıfBank’ın 2019 yılında imzaladığı BM "Küresel İlkeler Sözleşmesi" ve BM "Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri İlerleme Bildirimleri"ne de yer verildi. VakıfBank ilk kez yayımladığı entegre raporuyla, Türk bankacılık sektöründe entegre düşüncenin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım atmış oldu.