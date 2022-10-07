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VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022 başvuruları ilgi gördü

07.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ön elemeyi geçen adaylar, teknik test ve video mülakatların ardından "bootcamp"e kabul edilecek

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın, yazılım kariyerine başlamak ve geleceğin uygulama trendlerini belirlemek isteyen gençler için düzenlediği VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022'ye başvurular tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 347 kişinin başvurduğu programda, ön elemeyi geçen adaylar, teknik test ve video mülakatların ardından "bootcamp"e kabul edilecek ve 29 Ekim-11 Aralık 2022 dönemi boyunca online eğitimlere ücretsiz katılma şansı bulacak.

iOS Swift ile geliştirme yapmayı seven ve "bootcamp"e kabul edilen gençler, toplam 7 hafta sürecek 70 saatlik eğitim programında, iOS Swift eğitiminin yanı sıra git kullanımı, agile-scrum, "interview" teknikleri gibi temel eğitimleri de alacak. Eğitimin sonunda teslim edilecek bitirme projesi ile adaylar, eğitim süresince öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimleme şansı elde ederken, yazılım kariyerlerine VakıfBank çatısı altında başlama imkanı da bulabilecek.

VakıfBank'ın gençlerin Swift yazılım diline hakim olmaları ve sektörde en çok aranan becerileri kazanmaları için hazırladığı eğitim programı Türkiye çapında ilgi gördü. Başvuranların yüzde 54'ü bilgisayarla ilgili bölümlerden, yüzde 25'i diğer mühendislik alanlarından, kalanı ise diğer bölümlerden mezun gençlerden oluştu. Ayrıca yüzde 79'u bir yıldan daha az iş tecrübesine sahip adaylar, Vakıfbank iOS Swift Bootcamp aracılığıyla eğitim almak ve VakıfBanklı olmak istedi.

VakıfBank'ın bu yıl ilk kez gerçekleştirilen bootcamp başvurularının yüzde 37'si İstanbul, Ankara, İzmir gibi 3 büyükşehir hariç Türkiye’nin dört bir yanından yapıldı.

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