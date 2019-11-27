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Valencia - Chelsea maç sonucu: 2-2 (Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 23:14 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 5. haftasında Valencia evinde Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Valencia'nın gollerini Carlos Soler ve Daniel Wass atarken, Chelsea'nin sayıları ise Mateo Kovacic ve Christian Pulisic'ten geldi.

Valencia - Chelsea maç sonucu: 2-2 (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde Valencia ile Chelsea karşılaştı. Nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Valencia'nın gollerini 40. dakikada Carlos Soler, 82. dakikada Daniel Wass, Chelsea'nin gollerini 41. dakikada Mateo Kovacic ve 50. dakikada Christian Pulisic attı.

Bu sonucun ardından iki takım da grupta 8'er puana yükseldi.

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Valencia - Chelsea Şampiyonlar Ligi Valencia chelsea Carlos Soler Daniel Wass Mateo Kovacic Christian Pulisic

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