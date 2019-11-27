Valencia - Chelsea maç sonucu: 2-2 (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde Valencia ile Chelsea karşılaştı. Nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Valencia'nın gollerini 40. dakikada Carlos Soler, 82. dakikada Daniel Wass, Chelsea'nin gollerini 41. dakikada Mateo Kovacic ve 50. dakikada Christian Pulisic attı.
Bu sonucun ardından iki takım da grupta 8'er puana yükseldi.
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