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  4. Valencia sahneye çıktı! Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla döndü

Valencia sahneye çıktı! Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla döndü

12.02.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Giresunspor 2'inci dakikada golü bulduğu maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin lehine 2-1'lik skorla sonuçlandı.

Valencia sahneye çıktı! Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. 2'inci yarıda Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirerek durumu 1-2'lik üstünlüğe çıkardı. Maçın son dakikalarında Alexis Perez kırmızı kart ile cezalandırılması ile birlikte Giresunspor 10 kişi kaldı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin lehine 2-1'lik skorla tamamlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Diabate’nin pasıyla topla buluşan Chiquinho ceza yayı üzerinden çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

  2. dakikadaki Miha Zajc’in ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.

  3. dakikada sağ kanattan Sergio’nun ortasında arka direkte Chiquinho meşin yuvarlağı müsait durumdaki Diabate’ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

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  1. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.

  2. dakikada Sergio’nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Traore’nin gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

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  1. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ara pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

  2. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe atışında seken topu takip eden Suleymanov’un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay’da kaldı.

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İKİNCİ YARI

  1. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas takımını öne geçiren golü atıyor.

  2. GZT Giresunspor takımından Muhammed Gümüşkaya şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  3. Fenerbahçe takımında Altay Bayındır, sarı kart görüyor.

  4. GZT Giresunspor takımında Alexis Perez kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

  5. Fenerbahçe takımında Mert Hakan Yandaş hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  6. GZT Giresunspor takımında Zeki Yavru, sarı kart görüyor.

  7. Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx, Mert Güzenge
Giresunspor: Okan xx, Aziz Behich xx, Alexis xx, Diarra xx, Zeki xx, Flavio xx, Traore xx, Chiquinho xx, Diabate xx, Sergio xx, Umut Nayir x (Shapi dk. 19 xx)
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Muhammed, Douglas, Sergen, Hayrullah, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fenerbahçe: Altay xx, Min Jae xx, Szalai xx, Nazım xx, Osayi xx, Ferdi xx, Zajc xx, Mert Hakan xx, Sosa xx, Rossi xx, Valencia xx
Yedekler: Berke, Osman, Serdar Aziz, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Arda, Tisserand, Çağtay, Burak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Francisco (dk. 2) (Giresunspor), Enner Valencia (dk. 30) (Fenerbahçe), Dimitris Pelkas (dk. 53) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Attila Szalai (Fenerbahçe), Francisco Machado (Giresunspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Alexis Perez (Giresunspor)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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