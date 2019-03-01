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Valerie Garnier: Bu tip bir savunmayla birçok maçı kazanabiliriz

TKBL HABERLERİ  | 01.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

TBF Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Mersin BŞB’yi eleyerek finalde Botaş’ın rakibi olan Fenerbahçe’nin Başantrenörü Valerie Garnier, finalin zor geçeceğini belirterek, "Bu tip savunmayla birçok maçı kazanabiliriz" dedi.

Valerie Garnier: Bu tip bir savunmayla birçok maçı kazanabiliriz

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin BŞB’yi 60-36 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından iki takımın başantrenörleri ve oyuncuları açıklamalarda bulundu.

GARNİER: FİNALDE DE AYNI SAVUNMAYI YAPACAĞIZ

Bu gece yaptıkları savunma ile bir çok maçı kazanabileceklerini söyleyen Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, “Kimse herhangi bir maçta 93 sayı yemeye izin vermek istemez. Biz geçtiğimiz pazar Mersin takımı karşısında 93 sayı yedik ve maçı kaybettik. 4 gün boyunca bunu düzeltmeye çalıştık. Bunu düzelttiğimiz için çok mutluyuz. Bu tip bir savunmayla bir çok maçı kazanabiliriz. Şimdi finaldeyiz ve bildiğiniz gibi iki takım var. Mutlaka iki takım da finali ve kupayı kazanmak istiyor. Yine aynı savunmayı yapacağız. İki takım da savaşacak. Biz de savaşmaya, aynı savunmayı yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli oyuncu Stokes da sağlam defans yaptıklarını söyleyerek, “Bu 4 gün boyunca kupaya hazırlanırken zaten savunmaya odaklanmıştık. Geçtiğimiz pazar kötü bir maç oynadık. Bu gün sadece bir maç oynadık. Bugün oynanan maç da savunmanın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi” açıklamasında bulundu.

ORAK: DERS ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mersin BŞB Başanrenörü Osman Olcay Orak, “İkinci yarı hücum edemedik, bunu normal karşılıyorum. Fenerbahçe iyi bir takım, Euroleague sertliğiyle oynuyorlar. Fakat yaptığımız basit müdafaa hatalarından 29 sayıda tuttuğumuz rakibi, 39 sayıda tuttuk maalesef. Kritik anlarda da kaçırdığımız şutlar Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet almasını sağladı. Bizim için gerçekten ders alınması gereken bir maç. Önümüzde ligin bitmesine 7 maç, üzerine de Play-Off var. Bu seviyede sertliği arttırıp Allah nasip ederse Play-Off'ta bizim için belki de önemli bir sinyal olacak kazanmak için” diye konuştu.
Kötü bir maç oynadıklarını söyleyen Mersin BŞB'li oyuncu Petronyte ise, “Bugün sadece 36 sayı bulabildik. Bu kabul edilebilir bir skor değil. İnanılmaz düşük bir skor. 21 tane top kaybı yaptık ve Fenerbahçe bunlardan 21 sayı buldu. Bu da çok kötüydü. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Dün çok sert bir maç oynadık ve kazandık. Bu gün de zorlu bir mücadeleden çıktık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçları kazanacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.


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