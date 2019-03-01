Valerie Garnier: Bu tip bir savunmayla birçok maçı kazanabiliriz

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin BŞB’yi 60-36 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından iki takımın başantrenörleri ve oyuncuları açıklamalarda bulundu.

GARNİER: FİNALDE DE AYNI SAVUNMAYI YAPACAĞIZ

Bu gece yaptıkları savunma ile bir çok maçı kazanabileceklerini söyleyen Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, “Kimse herhangi bir maçta 93 sayı yemeye izin vermek istemez. Biz geçtiğimiz pazar Mersin takımı karşısında 93 sayı yedik ve maçı kaybettik. 4 gün boyunca bunu düzeltmeye çalıştık. Bunu düzelttiğimiz için çok mutluyuz. Bu tip bir savunmayla bir çok maçı kazanabiliriz. Şimdi finaldeyiz ve bildiğiniz gibi iki takım var. Mutlaka iki takım da finali ve kupayı kazanmak istiyor. Yine aynı savunmayı yapacağız. İki takım da savaşacak. Biz de savaşmaya, aynı savunmayı yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli oyuncu Stokes da sağlam defans yaptıklarını söyleyerek, “Bu 4 gün boyunca kupaya hazırlanırken zaten savunmaya odaklanmıştık. Geçtiğimiz pazar kötü bir maç oynadık. Bu gün sadece bir maç oynadık. Bugün oynanan maç da savunmanın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi” açıklamasında bulundu.