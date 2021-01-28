Vali Akbıyık, CHP’li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vali Akbıyık, CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek hakkında vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Berhan Şimşek’in ifadelerini şiddetle kınadığını belirten Vali Akbıyık, “27 yıldır kaymakam ve vali olarak bu cennet vatanın, bu kutsal bayrağın, bu yüce milletin hizmetindeyiz, mezara kadar da devam edecek. Yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulundum” dedi.

