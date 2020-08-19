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Vali Akbıyık, "Hakkari hizmetin en iyisine layık"

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.08.2020 19:40 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin değişik mahallelerinde devam eden yol asfaltlama ve altyapı çalışmalarını denetleyerek, "Hakkari halkının hizmetin en iyisine layıktır" dedi.Vali Akbıyık ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gazi Mahallesi Av.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin değişik mahallelerinde devam eden yol asfaltlama ve altyapı çalışmalarını denetleyerek, "Hakkari halkının hizmetin en iyisine layıktır" dedi.
Vali Akbıyık ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gazi Mahallesi Av. Muhsin Zeydan Caddesi, Gazi Mahallesi Şenler civarı, Merzan Mahallesi ve Gazi Mahallesi üst kısımlarında devam eden yol asfaltlama, altyapı ve yüzey sertleştirici beton çalışmalarını yerinde denetledi. Gazi Mahallesindeki çalışmaların başında bulunan Mimar Derman Çetin’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, yapılan çalışmalarla adeta Hakkari’nin şantiye halinde olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Vali Akbıyık. maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Vali Akbıyık’ın yanına gelen küçük bir çocuk ise "Sağlık için hepimiz için maske takalım" dedi. Vali Akbıyık, yanında getirdiği hediyeleri mahalledeki çocuklara dağıttıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Çalışmalarda memnun olduklarını Gazi Mahallesi sakinleri ise, toz ve topraktan geçilmeyen yollarında yapılan yüzey sertleştirici beton çalışmalarından dolayı Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.

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