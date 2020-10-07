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Vali Akbıyık Teknofest200’de Hakkari’yi temsil eden Tatlı’yı makamında kabul etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.10.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tasarladığı yolcu uçağı ile Teknofest200’ye katılarak Hakkari’yi başarıyla temsil eden Savaş Tatlı’yı makamında kabul etti.Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, beraberinde tasarladığı yolcu uçağı ile Teknofest200’ye katılan Savaş Tatlı ile birlikte Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tasarladığı yolcu uçağı ile Teknofest200’ye katılarak Hakkari’yi başarıyla temsil eden Savaş Tatlı’yı makamında kabul etti.
Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, beraberinde tasarladığı yolcu uçağı ile Teknofest200’ye katılan Savaş Tatlı ile birlikte Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, 2,5 ayda 4 kilometre uzaklığa gidebilen 180 santimetre uzunluğunda yolcu uçağını tasarlayan ve Teknofest200’ye katılarak Hakkari’yi başarıyla temsil eden Savaş Tatlı’ya altın hediye ederek, tasarladığı uçağa imza attı. Vali Akbıyık, "Geçen yıl Yüksekova ilçesinde drone tasarlayan bir gencimiz Teknofestte katılmıştı. İnşallah bu buluşlar Hakkari’de artarak devam edecek. Savaş isimli gencimiz uçak tasarladı. İnşallah bizde bunda sona drone ve İHA’da tasarlayacak. Valilik olarak destek verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" dedi.

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