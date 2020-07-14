YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Vali Akbıyık’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Akbıyık, mesajında, “Bugün burada darbecilerin milletimize karşı bozguna uğradığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü idrak etmek ve dört yıl önce bugün hayatlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi anmak, milletimizin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

Vali Akbıyık’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, mesajında, “Bugün burada darbecilerin milletimize karşı bozguna uğradığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü idrak etmek ve dört yıl önce bugün hayatlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi anmak, milletimizin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bizim milletimizin karakteri erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden en önemlisi de yeri geldiğinde hiç düşünmeden, zaman kaybetmeden vatanı için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Milletimizin bu karakteri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Şanlı tarihimize bakıldığında emsallerini görmek mümkündür. En yakın zaferimiz olan 15 Temmuz’da milletimiz, erdemli karakterini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kendi canını, malını düşünmemiş; vatanı için gözünü bile kırpmadan şahadete yürümüştür. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’un yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, istiklali ve istikbali uğruna en değerli varlıkları olan eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, babalarını ve annelerini şehit veren aziz şehitlerimizin saygıdeğer ailelerine sonsuz minnetle şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:05
Sabah
04:48
Öğle
12:16
İkindi
16:07
Akşam
19:34
Yatsı
21:09

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hakkari’de sosyal mesafeli cuma namazı

Hakkari’de sosyal mesafeli cuma namazı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanı ilçe sakinlerini "bilinçlendirme mesaisi"nde

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen belediye başkanı ilçe sakinlerini "bilinçlendirme mesaisi"nde

Yüksekova’da yol çalışması devam ediyor

Yüksekova’da yol çalışması devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.