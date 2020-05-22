YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Vali Akbıyık, mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken; bir yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Akbıyık, mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken; bir yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanı insan yapan değerlerin çok güçlü olarak yaşandığı birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan bayramlarımız, milletimiz için de son derece önemli ve kutsal bir yere sahiptir. Bayramlar aile, eş, dost akraba, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları mana yüklü özel günlerdir. Virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de sosyal medyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu zor günleri, devletimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bu nedenle Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, evlerimizde kalarak ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak isek, aynı şekilde kahraman gazilerimizi, eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını da hatırlayarak, onların da yanında olmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine vesile olması ümidiyle çalışma arkadaşlarımın, Hakkârili hemşehrilerimin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:43
Öğle
12:07
İkindi
15:58
Akşam
19:20
Yatsı
20:53

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Güven Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vali Akbıyık’tan 1 Mayıs mesajı

Vali Akbıyık’tan 1 Mayıs mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Güvenlik Güçleri, Türk Bayrağı Altında Yüksekova’yı Marşla İnletti

Güvenlik Güçleri, Türk Bayrağı Altında Yüksekova’yı Marşla İnletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.