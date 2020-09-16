YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret

Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti.Vali Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile geldiği Derecik ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir ve protokol üyelerince karşılandı.Yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulunan Akbıyık, 16 derslikli okul binasını inşaatını da gezdi, Kaymakam Özdemir’i de makamında ziyaret eder Vali Akbıyık, yapımı devam eden 20 yataklı devlet hastanesinde de incelemelerde bulundu.Daha sonra Şemdinli ilçesine geçen Vali Akbıyık ve beraberindekileri, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şak tarafından karşılandı.

Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti.
Vali Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile geldiği Derecik ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir ve protokol üyelerince karşılandı.Yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulunan Akbıyık, 16 derslikli okul binasını inşaatını da gezdi, Kaymakam Özdemir’i de makamında ziyaret eder Vali Akbıyık, yapımı devam eden 20 yataklı devlet hastanesinde de incelemelerde bulundu.
Daha sonra Şemdinli ilçesine geçen Vali Akbıyık ve beraberindekileri, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şak tarafından karşılandı. 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz’ı makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra belediyeye geçerek Başkan Tahir Saklı ile bir araya geldi.
İlçede yeni yapılacak jandarma komutanlığı hizmet binasının temelini atan Akbıyık ve beraberindekiler, şehitler ve terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçik için dua etti. Aile Destek Merkezinde kadınların ürettiği cerrahi maskeleri inceleyen Akbıyık, beraberindekilerle Şehit Polis Özel Harekat Sinan Türkoğlu yerleşkesine geçerek özel harekat polisleriyle bir araya geldi. Akbıyık, Kaymakam Yakup Güven’i de makamında ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti.

Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Hakkari Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:41
Öğle
12:05
İkindi
15:35
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Hakkari Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Murat Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
40 Kişi Kura İle İşe Alındı
40 Kişi Kura İle İşe Alındı
İtirfafçı Veysel Ateş gözaltında
İtirfafçı Veysel Ateş gözaltında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.