YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı

Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısına başkanlık yaptı.2020 yılı Ağustos ayı halk günü toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısına başkanlık yaptı.
2020 yılı Ağustos ayı halk günü toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri uygulanarak yapılan toplantıda; müracaat sahibi vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve talepler dinlendi. Vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatlar Vali Akın tarafından verildi.
Her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Vatandaşlarımız tarafından iletilen talep ve şikayetleri imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturma gayretindeyiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Sırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştuSırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Kırşehir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:40
Öğle
12:54
İkindi
16:45
Akşam
19:58
Yatsı
21:29

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

Kırşehir'de asker eğlencesi ve uğurlamasına kısıtlama getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.