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Vali Akın, muhtarlara koronavirüs uyarısı yaptı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda koronavirüs uyarısı yaptı.İl merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali İbrahim Akın, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda destek istedi.Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, “Kontrollü sosyal hayat döneminde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgını ile topyekun bir mücadele sergilemekteyiz.

Vali Akın, muhtarlara koronavirüs uyarısı yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda koronavirüs uyarısı yaptı.
İl merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali İbrahim Akın, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda destek istedi.
Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, “Kontrollü sosyal hayat döneminde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgını ile topyekun bir mücadele sergilemekteyiz. Bu kapsamda aldığımız kararlarda asıl amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır"dedi.
Salgınla mücadele kapsamında muhtarlardan destek isteyen Vali Akın, "Son günlerde ülkemiz genelindeki vaka sayılarında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun önüne geçmek için çeşitli tedbirler alıyor ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Salgının önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadelede vatandaşlarımızla birebir iletişim içerisinde olan siz değerli muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz. Halkımız arasında salgınla mücadelede bir rehavet havası oluştu fakat tehlike henüz geçmiş değil. Yaz aylarında olmamızdan dolayı insanların toplu olarak bir arada bulunduğu düğün, nişan gibi etkinlikler yoğunlaştı. Bu etkileşimden kaynaklı olarak da salgının seyri değişti"diye konuştu.

Toplumda rehavetin ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmaları yapıldığını belirten Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Toplumda oluşan rehaveti ortadan kaldırmak üzere salgın tehlikesinin geçmediğini her fırsatta anlatarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Mahallelerinizde gerçekleştirilen düğün, cenaze gibi insanların yoğun olduğu etkinliklerde vatandaşlarımızı bu önemli 3 kurala uymaları konusunda uyarmanızı istiyoruz. Koronavirüs ile mücadelede tabii ki esas olan vatandaşlarımızın tedbirlere kendilerinin uymasıdır. Herkesin kendisinin denetçisi olması gerekmektedir, çünkü hepimiz birbirimizin sağlığından sorumluyuz. Yaptığımız çalışmalarda amaç vatandaşlarımızın konunun ciddiyetinin farkında olmasını sağlamaktır. Hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlığımız için tedbirlere uyma hususunda hassasiyet göstermeliyiz."

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