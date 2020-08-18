Vali Akın, muhtarlara koronavirüs uyarısı yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda koronavirüs uyarısı yaptı.

İl merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali İbrahim Akın, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda destek istedi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, “Kontrollü sosyal hayat döneminde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgını ile topyekun bir mücadele sergilemekteyiz. Bu kapsamda aldığımız kararlarda asıl amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır"dedi.

Salgınla mücadele kapsamında muhtarlardan destek isteyen Vali Akın, "Son günlerde ülkemiz genelindeki vaka sayılarında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun önüne geçmek için çeşitli tedbirler alıyor ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Salgının önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadelede vatandaşlarımızla birebir iletişim içerisinde olan siz değerli muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz. Halkımız arasında salgınla mücadelede bir rehavet havası oluştu fakat tehlike henüz geçmiş değil. Yaz aylarında olmamızdan dolayı insanların toplu olarak bir arada bulunduğu düğün, nişan gibi etkinlikler yoğunlaştı. Bu etkileşimden kaynaklı olarak da salgının seyri değişti"diye konuştu.