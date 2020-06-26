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Vali Akıyık, YKS standını ziyaret etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi tarafından misafir öğrenciler için kurulan ücretsiz konaklama ve ulaşım hizmet başvuru standını ziyaret etti.Belediye önünde kurulan standı ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Akbıyık, Hakkari’de gençlerin huzur ve sağlığı için belediye olarak her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, “Yapılacak olan YKS için Hakkari’nin ilçe ve köylerinden 9 bin öğrencimiz sınava girecek.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi tarafından misafir öğrenciler için kurulan ücretsiz konaklama ve ulaşım hizmet başvuru standını ziyaret etti.
Belediye önünde kurulan standı ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Akbıyık, Hakkari’de gençlerin huzur ve sağlığı için belediye olarak her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, “Yapılacak olan YKS için Hakkari’nin ilçe ve köylerinden 9 bin öğrencimiz sınava girecek. Bizde bu çocuklarımızın ulaşımlarının sağlanması, kalacak yer sorununu gidermek için her türlü tedbiri alıyoruz. Yeni hizmete soktuğumuz minibüsleri çocuklarımıza tahsis ettik. Ayrıca Hakkari’deki tüm yurtlar ve kalınabilecek her yeri ve gerekirse özel yurtları çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Öğrencilerimizin kahvaltılarını da Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi olarak karşılayacağız. Her şey Hakkari halkının ve çocuklarımızın rahatı içindir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Zabıta ve polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda öğrencilere yardım ederek standa sırayla aldı. Burada öğrencilere dezenfekte, maske ve su verildi.

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