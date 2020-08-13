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Vali Aksoy Adnan Menderes Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi

AYDIN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımında son aşamaya gelinen Adnan Menderes Müzesi’nde incelemelerde bulundu.Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımı ile temeli atılan ve Çine Çayı kenarı Çakırbeyli Mahallesi girişinde bulunan Adnan Menderes Müzesi’ni ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımında son aşamaya gelinen Adnan Menderes Müzesi’nde incelemelerde bulundu.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımı ile temeli atılan ve Çine Çayı kenarı Çakırbeyli Mahallesi girişinde bulunan Adnan Menderes Müzesi’ni ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda Aydın’a atanmasının ardından ilk ziyaretlerinden birini müzeye yapan Vali Aksoy, yeniden müzedeki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve kurum yöneticileri eşlik etti ettiği ziyarette Vali Aksoy müzede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Müzede Adnan Menderes’in çocukluk, gençlik, siyasi yaşamı, Başbakanlık döneminde kullandığı otomobil ve o döneme ait fotoğraf, belge ve eşyaları sergilenecek.

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