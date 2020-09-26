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Vali Aksoy, Bakan Soylu ile görüştü

AYDIN HABERLERİ  | 26.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yeni tedbirler ve değerlendirme toplantıları devam ediyor.

Vali Aksoy, Bakan Soylu ile görüştü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yeni tedbirler ve değerlendirme toplantıları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Valileri Toplantısında Aydın Valisi ve diğer illerin valileri ile görüştü. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda Bakan Soylu’ya Aydın’ın son durumu ile ilgili bilgi veren Vali Hüseyin Aksoy, pandemi süreci ile ilgili alınan tedbirler ve denetimler hakkında görüştü.

Vali Aksoy, Bakan Soylu ile görüştü

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