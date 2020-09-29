Vali Aksoy, “Pandemiyi hep birlikte yeneceğiz”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli’yi ziyaret etti. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’u makamında ziyaretinden sonra konuşan Vali Aksoy, Valilik ve Kaymakamlık girişlerindeki HES kodu uygulamasını başlattıklarını ifade ederek, “Pandemiyi hep birlikte yeneceğiz” dedi.

Aydın’daki görevine başlamasından bu yana ilçe ziyaretlerine devam eden Vali Aksoy’un bu günkü ziyaret yeri Nazilli oldu. İlçeleri tanıma ve sorunları dinleme kapsamında yaptığı Nazilli ziyaretinde Kaymakamlık çıkışı konuşan Vali Hüseyin Aksoy, ziyaretler hakkında da kısa bir bilgi verdi. Pandemi ile mücadelede hep birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Vali Hüseyin Aksoy “Bugün ilçe ziyaretlerimiz kapsamında Nazilli ilçemizdeyiz. Kaymakamlığı ziyaret ettik. Kaymakam arkadaşımızdan ilçe ile ilgili bilgiler aldım. Şimdi odalarımızı, belediyeyi ve diğer kurumları ziyaret ederek ve öğleden sonra da muhtarlarımızla toplantı gerçekleştireceğiz. İlçemizin varsa sorunları dinlemek ve onlara çözüm üretmek adına öğleden sonra ilgili kurum müdürlerimizle birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Hepinizin de bildiği gibi Pandemi ile mücadele kapsamında valilik ve kaymakamlık birimlerine girişlerde HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdik. Bu anlamda kaymakamlıklarımıza ve valiliklerimize gelen tüm vatandaşlardan HES kodunu istiyoruz. HES Kodu olmayan vatandaşlarımıza da Açık Kapı Sistemimiz her türlü desteği veriyor. Buradaki temel amacımız Pandemi ile mücadelede herkesin katkı sunması ve bu alanda yapılacak çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmemizdir. Virüs ile mücadele konusunda ortaya konan çalışmalara herkesin katkı sunması bizim en önemli beklentimizdir. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzda pandemi ile mücadelemizi daha iyi bir noktaya taşımış olacağız. Bu anlamda emeği geçen ve bize katkı sunan tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve bu çağrılarımızı vatandaşlara ulaştıran değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

"Vatandaşlar uygulamadan memnun"

Kaymakamlık girişinde önce ateş ölçümü ardından da HES denetiminden geçen vatandaşlar uygulama hakkında düşüncelerini dile getirdi. Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar; “Hem sağlığımız hem vatandaşlarımız açısından bu uygulama çok iyi oldu. HES kodu olmadan girişlerin olmaması çok iyi. Her yerde bu uygulama bu şekilde devam ederse biz bu hastalığı atlatırız” dediler.