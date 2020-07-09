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Vali Aksoy’dan İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü’ne ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Kocaeli Valiliği görevini yürütmekte iken Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği’ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’daki kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Aksoy’dan İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü’ne ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Kocaeli Valiliği görevini yürütmekte iken Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği’ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’daki kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vali Aksoy, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ve kurum personellerinden, işveren ve iş arayanlara yönelik faaliyetler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin veriler ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Aksoy’dan İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü’ne ziyaret

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Aydın Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Cinalı Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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