Vali Ali Çelik, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, kesin zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktalarından biri olan Kütahya’nın Dumlupınar ilçesini ziyaret etti.

Vali Çelik, Kurtuluş Savaşı’na ait çeşitli silahlar, kılıçlar, fotoğraflar, belgeler, araç ve gereçlerin sergilendiği Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret etti.

Müzede incelemelerde bulunarak bilgiler alan Vali Çelik’e Kütahya Vali Yardımcısı Dumlupınar Kaymakam Vekili Halil İbrahim Ertekin ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç eşlik etti.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, “Kurtuluşun topraklarına hizmeti borç bilmek, elinden gelenin en iyisini yapmak bizlere yüklenen en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu gece gündüz çalışarak yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Vali Çelik, Dumlupınar Kaymakamlığını da ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

