YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Ali Çelik: ’’Tavşanlı-Emet yolunun 2021’de bitirilmesi hedefleniyor’’

Vali Ali Çelik: ’’Tavşanlı-Emet yolunun 2021’de bitirilmesi hedefleniyor’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı-Emet Devlet yolunun 16 Şubat 2021’de bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.Tavşanlı-Emet Devlet Yolu, Tavşanlı-Emet-Simav Devlet Yolu, Emet-Simav Devlet Yolu ile Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci ayrımında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Karayolları 14.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı-Emet Devlet yolunun 16 Şubat 2021’de bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Tavşanlı-Emet Devlet Yolu, Tavşanlı-Emet-Simav Devlet Yolu, Emet-Simav Devlet Yolu ile Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci ayrımında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel’den son durum hakkında bilgiler aldı.
Vali Çelik, yol standardının yükseltilmesiyle birlikte trafik güvenliğinin artırılacağını, zaman ve yakıtta tasarruf sağlanacağını söyledi.
Tavşanlı-Emet Devlet yolunun 25,2 kilometrelik kesim standardıyla konforu yüksek bir yol olacağını dile getiren Vali Çelik, “Tavşanlı ilçe merkezini Emet’e bağlayan aynı zamanda Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Simav devlet yolunun yüzde 36’lık kesimini oluşturan ve birçok köy yolunun birbirine bağlandığı yolda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresi kısalacak, can ve mal güvenliği sağlanacak, emisyon salınımı azaltılarak çevreye olumlu katkı sağlanıp ülke ekonomisine de katkıda bulunulacaktır” diye konuştu.
Yapım çalışmaları hızla sürdürülen Emet-Simav Devlet Yolu’nun 27 Temmuz 2021’de tamamlanmasının planlandığını kaydeden Vali Çelik, ’’Seyahat süresi 25 dakika kısalacaK. Yabani hayvan popülasyonunun çok olduğu bu yolda hizmet menfezleriyle trafik kazaları ve hayvan ölümleri de önlenecek” dedi.
Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Bursa üzerinden gelen ticari ve turistik trafiğin Ege Bölgesi’nin kuzeyine ulaşmasını sağlayan karayolu ağındaki önemli arterlerden biri olan Bigadiç-Simav-Abide Yolu Demirci ayrımında çalışmaların 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Vali Çelik, yolun tamamlanmasıyla birlikte konfor ve güvenliğin artacağını kaydetti. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi yolunda da incelemelerde bulunan Vali Çelik, yapılması planlanan yol çalışması hakkında bilgiler aldı. İncelemelerde Ilıca kavşağında yaşanan kazaların önlenmesine yönelik ilave tedbirler de görüşüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Çilek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Karşıyaka seyir terası görücüye çıktı
Karşıyaka seyir terası görücüye çıktı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.