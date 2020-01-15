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  4. Vali Arslantaş, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu

Vali Arslantaş, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş Sağlık Bakanı Dr.

Vali Arslantaş, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberindeki Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret eden Vali Ali Arslantaş ve Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşmede, “Erzincan’da hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulduğunun hasta bakımı ve yönetim standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak üzere hastalara saygın, temiz, güvenilir bir ortamda yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla inşa edilen 250 yataklı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait ek hizmet binasını, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü olan 13 Şubat 2020 tarihinde hizmete açacakları bilgilerini aktardılar.
Sağlık Bakanlığı ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ali Arslantaş ile beraberindeki Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile yaptıkları görüşmede ise, planlanan projeler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni bir hizmet binasına olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yürütülen hizmetlerin tek bir çatı altında toplanacağı yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımına bu yıl içerisinde başlanacağını bilgisini verdiler.

Vali Arslantaş, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu

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