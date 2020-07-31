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Vali Arslantaş bayram tedbirlerini inceledi vatandaşları tavsiyelerde bulundu

BURDUR HABERLERİ  | 31.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Polis Uygulama Noktası ile Fethiye Yolu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan bayram tedbirlerini yerinde inceleyip bilgi aldı.Uygulama noktası ziyaretlerinde, görev yapan personel ile yolculuk yapan vatandaşların bayramlarını kutlayan Vali Arslantaş, kurallara uymaları noktasında sürücülere uyarılarda bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Polis Uygulama Noktası ile Fethiye Yolu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan bayram tedbirlerini yerinde inceleyip bilgi aldı.
Uygulama noktası ziyaretlerinde, görev yapan personel ile yolculuk yapan vatandaşların bayramlarını kutlayan Vali Arslantaş, kurallara uymaları noktasında sürücülere uyarılarda bulundu. Alınan tedbirler ile ilk gün itibariyle trafik ve genel asayiş durumuyla ilgili İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı J.Alb Orhan Kılıç’tan bilgi alan Vali Arslantaş, bayram süresince görev alacak bütün personele iyi çalışmalar diledi. Vali Arslantaş uygulama noktası incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bütün sürücülerden başta hız kurallarına kesinlikle uymaları, şerit değiştirirken özellikle kazaların sebebi olan şerit ihlaline dikkat etmeleri ve her iki saatte bir en az on dakika mola vermeleri hususlarında gerekli uyarılarda bulunduk. Bunların yanı sıra ağır tonajlı araç kullanan sürücülerimize de onlara ayrılan şeritlerden çıkıp ihlal etmemeleri hususunda gerekli uyarılarımızı yaptık. Ayrıca bakanlıklarımız, valiliklerimiz ve bilim kurulumuzca alınan pandemi ile ilgili süreçleri yöneten kararlara riayet edilerek, maske, mesafe ve gerekli hijyen şartlarının tercih değil, zorunluk olduğunun bilinciyle hareket edilmesini istedik” dedi.

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