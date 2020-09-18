YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Vali Atay, gazileri unutmadı

Vali Atay, gazileri unutmadı

DÜZCE HABERLERİ  | 18.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gaziler Gününü unutmadı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gaziler Gününü unutmadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Düzce Valisi Cevdet Atay; “Yeryüzünde emsali olmayan zaferlerimizin mimarları olan şehit ve gazilerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir” dedi.
Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ünvanı verilişinin yıldönümünde her yıl 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaya başladı. Bu toprakların kazanılmasında ve milletin varoluş savaşlarına tanıklık eden, toprakların vatan olması için fedakarca mücadele eden gazileri, Gaziler gününde Düzce Valisi Cevdet Atay unutmadı. Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Düzce Valisi Cevdet Atay; “Aziz milletimiz, tarihi boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Yeryüzünde emsali olmayan zaferlerimizin mimarları olan şehit ve gazilerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Onlara daima minnet ve şükran borçluyuz. Tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her türlü değerin üzerinde tutan necip milletimiz; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik hain terör örgütlerine karşı mücadelesinde şehit ve gazi olmayı büyük bir onur vesilesi saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti onların sayesinde barış, huzur, birlik ve dirlik içinde yaşamaktadır. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmaktadır.
Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümünde bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Düzce Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
12:54
İkindi
16:23
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Aydınpınar Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı
Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Öğrencilerin ateşi ölçülüyor servis araçları dezenfekte ediliyor
Öğrencilerin ateşi ölçülüyor servis araçları dezenfekte ediliyor
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.