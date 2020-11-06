YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Vali Atay’dan muhtarlara teşekkür

Vali Atay’dan muhtarlara teşekkür

DÜZCE HABERLERİ  | 06.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

19 sürecindeki mücadeleleri için muhtarlara teşekkür etti.Düzce’de Covid-19 ile mücadele kapsamında mahalle ve köy muhtarlarıyla olan istişareler ve çalışmalar devam ediyor.

19 sürecindeki mücadeleleri için muhtarlara teşekkür etti.
Düzce’de Covid-19 ile mücadele kapsamında mahalle ve köy muhtarlarıyla olan istişareler ve çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay, Cumayeri Belediyesi Konferans Salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Vali Atay, devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir rol oynayan muhtarlara teşekkürlerini iletti.
Her ay bir ilçede muhtarlarla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdikleri belirten Vali Atay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma sorumluluğunu yerine getirmek, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek ve çözüm odaklı hizmet anlayışını gerçekleştirmek amacıyla muhtarların ihtiyaçlarını tespit etmenin önemli olduğunu ifade etti.
Vali Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
Kartepe’den Şanlıurfa’ya Eşme ayvası
Sümbül Dağı karla kaplandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi
Yeşilhisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve öğrenci servisleri denetlendi

Düzce Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:44
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Kuşçuoğlu Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.