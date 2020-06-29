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Vali Atik; “Kardeş belediye olmaları için ilk adım atıldı”

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Siirt ilçe belediyeleri ile Kardeş Belediye Projesi için bir araya geldiler.Toplantı sonrası ilçe belediye başkanlarının eski Siirt Valisi Ali Fuat Atik’e ziyarette bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Siirt ilçe belediyeleri ile Kardeş Belediye Projesi için bir araya geldiler.
Toplantı sonrası ilçe belediye başkanlarının eski Siirt Valisi Ali Fuat Atik’e ziyarette bulundu. Vali Atik, “Kardeş belediye olmaları için ilk adım atıldı” dedi.
Geçtiğimiz aylarda ilk adımları atılan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Siirt ilçe belediyeleri arasında Kardeş Belediye Projesi kapsamında köprülerin temeli atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Siirt’in Tillo, Şirvan, Pervari ilçesi ve Pervari’ye bağlı Beğendik Beldesi arasında kardeş belediye projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Siirt Valiliğinden Denizli Valiliğine atanan Ali Fuat Atik’e ziyarette bulundu. Kadim medeniyetimizin bizlere emaneti kültürel ve tarihi değerlerimizi yaşatmak için gönül köprüleri kurulduğunu belirten Vali Ali Fuat Atik, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile Siirt’in Tillo, Şirvan, Pervari ilçesi ve Pervari’ye bağlı Beğendik Beldesi arasında kardeş belediye olmaları için ilk adımın atıldı” dedi.

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