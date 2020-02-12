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Vali başarılı sporcuları kabul etti

KARABÜK HABERLERİ  | 12.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, değişik spor branşlarında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.Vali Gürel, 18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olan, 2024 Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde eğitim ve gelişim kampına katılarak 200 metre branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri baraj derecesi yapan Atatürk Ortaokulu Gençlikspor Kulübü sporcusu ve Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Özal, yine aynı şampiyonada, 200 metre branşında Türkiye 3’ncüsü, 60 metre branşında Türkiye 5’ncisi olan Safranbolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Kalealtı Ortaokulu öğrencisi Rıza Çelikay, 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen U14 Salon Atletizm Şampiyonasında Uzun Atlama branşında Türkiye 2’ncisi Safranbolu Gençlik Merkezi Kulübü sporcularından İshak Ağdemir’i kabul etti.Gürel, "Sporcularımızın almış oldukları dereceler ile ülke sporumuzun gelişmesine büyük katkı sağladıkları gibi ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.

Vali başarılı sporcuları kabul etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, değişik spor branşlarında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.
Vali Gürel, 18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olan, 2024 Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde eğitim ve gelişim kampına katılarak 200 metre branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri baraj derecesi yapan Atatürk Ortaokulu Gençlikspor Kulübü sporcusu ve Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Özal, yine aynı şampiyonada, 200 metre branşında Türkiye 3’ncüsü, 60 metre branşında Türkiye 5’ncisi olan Safranbolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Kalealtı Ortaokulu öğrencisi Rıza Çelikay, 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen U14 Salon Atletizm Şampiyonasında Uzun Atlama branşında Türkiye 2’ncisi Safranbolu Gençlik Merkezi Kulübü sporcularından İshak Ağdemir’i kabul etti.
Gürel, "Sporcularımızın almış oldukları dereceler ile ülke sporumuzun gelişmesine büyük katkı sağladıkları gibi ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar. Ben bu başarıyı elde eden sporcularımıza, onları çalıştıran antrenörlerine, sporcularımızın ailelerine ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulkadir Çetin’e gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Atatürk Ortaokulu GSK Başkanı Gökhan Berat, Safranbolu GMS Kulübü Başkanı İsmail Özcan ve Antrenörler Mustafa Toygar ile Savaş Bayar’ın hazır bulunduğu ziyarette sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendiren Vali Gürel, sporcular ve antrenörler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali başarılı sporcuları kabul etti

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