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Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

10.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında basın çalışanlarının gününü kutladı.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında basın çalışanlarının gününü kutladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Çağımızın dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içermektedir. İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutlarım. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Halkın gözü ve kulağı olan basın çalışanlarımızın toplumu her konuda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, bağımsız, tarafsız ve basın meslek ilkelerine uygun bir anlayışla yerine getirmeleri de büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:54
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
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