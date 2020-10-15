YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren il genelinde başlatmış olduğu aile ziyaretlerine bu hafta da devam etti.

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren il genelinde başlatmış olduğu aile ziyaretlerine bu hafta da devam etti. Vali Becel, Nevşehir’de ikamet eden Özmen ve Kamacı ailelerini ziyaret ederek ailelerin istek ve taleplerini dinlerken her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Vali İnci Sezer Becel’in aile ziyaretlerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı eşlik etti.

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu bebekler ağzınızı açık bırakacak!Bu bebekler ağzınızı açık bırakacak!
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti

Nevşehir Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
12:32
İkindi
15:39
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Bezeyen Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor maçına hazır
Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor maçına hazır
Polisle Esrar Satıcıları Arasında Film Gibi Kovalamaca
Polisle Esrar Satıcıları Arasında Film Gibi Kovalamaca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.