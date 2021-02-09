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Vali Becel, Bozca köyünü ziyaret etti

09.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Vali Becel, Bozca köyünü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret ederek köylülerin istek ve taleplerini dinledi.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretleri kapsamında Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret ederek köylülerin istek ve taleplerini dinledi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretleri kapsamında Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret etti. Bozca köyü muhtarında köyde yapılan ve yapılması istenilen talepleri dinleyen Vali İnci Sezer Becel daha sonra ise vatandaşlarla bir araya geldi. Bozca köyünde vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Becel, İl Özel İdaresi ekiplerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken köylerimizde hiçbir eksik kalmaması için çalıştıklarını belirtti.

Vali Becel, Bozca köyünü ziyaret etti

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