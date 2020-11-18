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Vali Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 18.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ve gazileri ziyaretlerine devam ediyor.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2014 yılında Van’da gazi olan Bekir Yılmaz’ı ve 1991 yılında Hakkari’de şehit düşen Cevdet Şimşek’in ailesini ziyaret etti.

Vali Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ve gazileri ziyaretlerine devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2014 yılında Van’da gazi olan Bekir Yılmaz’ı ve 1991 yılında Hakkari’de şehit düşen Cevdet Şimşek’in ailesini ziyaret etti. Vali Becel ilk olarak ziyaret ettiği gazi Bekir Yılmaz ve ailesi ile bir süre sohbet etmesinin ardından Gazi Yılmaz ve ailesinin istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra şehit Cevdet Şimşek’in ailesini ziyaret eden Vali Becel burada şehit ailesi ile bir süre görüştü.

Vali Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti

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