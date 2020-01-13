YURTHABER
  4. Vali Bektaş; “ÇATES’in sistemi çok eski”

Vali Bektaş; “ÇATES’in sistemi çok eski”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazeteciler ile bir araya geldi.Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, düzenlenen programda Zonguldak gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Bektaş; “ÇATES’in sistemi çok eski”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazeteciler ile bir araya geldi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, düzenlenen programda Zonguldak gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. ÇATES üretiminin durdurulması ile ilgili sorulan soru hakkında konuşan Vali Erdoğan Bektaş, ÇATES’in en eski santrallerden biri olduğunu söyledi. Bektaş, “Çatalağzı’nda 450 işçi çalışıyor. Başta ne diyorduk Çatalağzı bizi zehirliyor. Şimdi ne diyoruz. Çatalağzı’nda çalışan 450 işçi ve kömür satanlar ne olacak. Çatalağzı’nın sistemi eski yani orada sistem eski neden filtre takmadı. Ortada göz ardı edilen bir sorun var. ÇATES Türkiye’nin en eski santrallerinden birisi Eren Enerji diyelim ki bir birim enerji üretmek için 1 kilo kömür yakmak zorunda ÇATES 2 kilo kömür yakmak zorunda neden sistem eski. Bunu göremezseniz sistem çözemeyiz. Şimdi yeni bir araba çıkıyor nasıl çıkıyor elektrikli nerede dizel nerede benzinli niye kimse sesini çıkarmıyor. Herkes biliyor ki bu arabalar piyasaya çıktığı zaman dizel arabalara kimse para vermeyecek. Çatalağzı’nda da aynı sıkıntı var. Diyor ki adam ben 150 milyon dolar bacaya harcarsam ama gene ben elin adamı 1 kilo kömür yakarken bir birim elektrik üretecekken ben yine 2 kilo kömür yakarken 2 birim elektrik üreteceğim. Ben yine zarardayım o aman ne yapıyor bu yatırımı yapamıyor ve kredi bulamıyor. Öbürü büyüyor sen küçülüyorsun. Bu temel sorunu çözmeden bu iş çözülmez. Ne oldu 3 ay önce ÇATES çalışıyordu bizi zehirliyordu, şimdi kapandı biz ne diyoruz bu iş ne olacak. Diyelim ki 150 milyon harcandı filtre takıldı ama adam ne yapacak. Ben bu zararı daha fazla taşıyamıyorum işçileri azaltıyorum kapasiteyi daraltıyorum. Ne diyeceğiz o zaman bu işçiler ne olacak. Gün gelecek kapatacak biz ne yapacağız. Arkadaşlar sonuçlarla değil sebeplerle uğraşmak zorundayız. Bu sorunu nasıl çözecekler bilmiyorum bunu kendileri çözecekler. Bu ne kadar daha sürer bilmiyorum. Fakat orada büyük bir soru işareti var. Bunun temeli santralin eski olması, maliyetlerinin eski olması ve rekabet şartlarına uymaması” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Zonguldaklı Milli futbolcu Ece Türkoğlu;Zonguldaklı Milli futbolcu Ece Türkoğlu;
Enerji-Bir-Sen’den GMİS’e ziyaretEnerji-Bir-Sen’den GMİS’e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı

AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı

Yasadışı avlananlara ceza

Yasadışı avlananlara ceza

Yaşlı Annesine Kefen Giyip Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti

Yaşlı Annesine Kefen Giyip Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti

Ulupınar Ve Kilimli Belediye Başkanı İller Bankası Genel Müdürü İle Görüştü

Ulupınar Ve Kilimli Belediye Başkanı İller Bankası Genel Müdürü İle Görüştü

Yıldırımlı Miniklerin Geometrik Robot Sergisi Yoğun Ilgi Gördü

Yıldırımlı Miniklerin Geometrik Robot Sergisi Yoğun Ilgi Gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.