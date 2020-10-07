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Vali, Belediye Başkanı Türker Öksüz hızlı başladı

KARS HABERLERİ  | 07.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni görevine hızlı başladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni görevine hızlı başladı. Vali Öksüz, Kazımpaşa Caddesi girişinde bulunan bozuk yolu söktürerek yapımına başlattı.
İçişleri Bakanlığı’nın ’Kobani olayları’ soruşturma kapsamında tutuklanan HDP’li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine atadığı Kars Valisi Türker Öksüz, göreve geldiği ilk gün belediye birim müdürleriyle istişare toplantısı yaparak bilgi aldı.
Öksüz, daha sonra kentte yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Vali Belediye Başkanı Türker Öksüz, kent merkezine içme suyunun verilmesinde etken olan İçme Suyu İshale Hattı’ndaki arızayı kısa sürede tamir ettirerek kente yeniden su verilmesini sağladı.
Öksüz, daha sonra uzun yıllardan beri Kazımpaşa Caddesi girişinde bulunan ve sık sık vatandaşların şikayet ettiği yolu bugün söktürdü. Öksüz, Kazımpaşa Caddesi girişinde bulunan bozuk yolu yaptırarak sürücülere rahat nefes aldıracak.
Göreve başladığı günden itibaren yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken Öksüz’e vatandaşlardan da destek geldi.
Kars Valisi ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün kente önemli hizmetler yapacağına inandığını ifade eden vatandaşlar, “Valimiz göreve başladı. Valilikte yaptığı başarılı çalışmaları belediyede de yapacağına inanıyoruz. Valimiz Kars’ı biliyor, sorunlarını biliyor. Sorunları bildiği için çözüm noktasında etkili olacağına inanıyoruz. Bizler valimize güveniyoruz. Kars’ın Türker Öksüz ile birlikte çehresi değişecek. Bizler vatandaşlar olarak kendisini destekliyoruz” dediler.
Öte yandan Kazımpaşa girişinde çalışma başlatan belediye ekipleri, önce caddedeki parke taşları kaldırıyor. İş makineleri ile kaldırılan taşlar kamyonlarla taşınıyor. Kazımpaşa Caddesi girişinin kısa sürede yapılarak hizmete açılacağı öğrenildi.

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