YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında, dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında, dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bilgin, merkezin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.
Vali Bilgin, daha sonra Festival Alanında sürdürülen Millet Bahçesi çalışmaları inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.

Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:30
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

Vefa Grubu şehit babalarını unutmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.