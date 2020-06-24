Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında, dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bilgin, merkezin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Vali Bilgin, daha sonra Festival Alanında sürdürülen Millet Bahçesi çalışmaları inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.



