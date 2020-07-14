Vali Bilmez ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni açtı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Ajansı’nın da katkılarıyla düzenlenen sergi belediyesi hizmet binası önünde açıldı. Gün boyu vatandaşların ziyaretine açık kalacak olan sergiyi gezen Vali Bilmez, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini söyledi. Darbe girişiminin Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kalkınmasına yönelik olduğunu hatırlatan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Ülkemizin birliğine, kardeşliğine, bağımsızlığına ve kalkınmasına kastedilen bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmamamız ve unutturmamamız lazım. İnadına kardeşlik dememiz ve inadına birbirimize kenetlenmemiz lazım. Milletimize devletimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu fotoğraf serisi de bu farkındalığı oluşturmak için düzenlenmiş, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim eylesin” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye ve Van’dan objektiflere yansıyan fotoğraf karelerinin yer aldığı sergiyi gezen Vali Bilmez, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Sergi açılışına Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman’nın yanı sıra genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, başkan danışmanları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan pazar günü Aydın Talay Yeraltı Çarşısı’nda açılan fotoğraf sergisinin yarın ise Park AVM’de gün boyu açık olacağı belirtildi.

