YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vali Bilmez devam eden çalışmaları inceledi

Vali Bilmez devam eden çalışmaları inceledi

VAN HABERLERİ  | 15.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi ile Sağlık Sokak’ta devam eden çalışmaları inceledi.Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol yenileme ve onarım çalışmaları ile alternatif yol çalışmaları devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi ile Sağlık Sokak’ta devam eden çalışmaları inceledi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol yenileme ve onarım çalışmaları ile alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla İkinisan, Cumhuriyet, Sıhke, Zübeyde Hanım ve Doğu caddelerinde bakım onarım çalışmaları tamamlanırken, İskele Caddesi’ndeki çalışmalarda ise sona gelindi.
İskele Caddesi’ndeki bakım onarım çalışmaları ile Sağlık Sokak’taki yeni alternatif yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelinen aşama ile ilgili bilgi aldı. Alanda gezerek çalışmaları inceleyen Vali Bilmez’e Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Van Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Van'da kavga: 7 yaralı

Van'da kavga: 7 yaralı

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.