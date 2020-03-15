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Vali Bilmez, toplum merkezi inşaatlarını inceledi

VAN HABERLERİ  | 15.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, büyükşehir belediyesi bünyesindeki teknelerle inşaatları süren toplum merkezlerinde incelemelerde bulundu.Vali Bilmez, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki tekneleri inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, büyükşehir belediyesi bünyesindeki teknelerle inşaatları süren toplum merkezlerinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilmez, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki tekneleri inceledi. Edremit ilçesindeki iskelede bulunan tekneler ve deniz otobüslerinin yolcu kapasiteleri hakkında Ulaşım Daire Başkan Vekili Ahmet Levent Böke’den bilgi alan Vali Bilmez, buradan toplum merkezlerinin inşaatlarına geçti.
Vali Bilmez, beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, genel sekreter yardımcıları ile Edremit ilçesi Erenkent Mahallesi’ndeki Edremit Toplum Merkezinin inşaatına geçti.
Burada Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve Valilik Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan’dan bilgi alan Vali Bilmez, Bostaniçi Mahallesi’ndeki İpekyolu Toplum Merkezi ve Kalecik Mahallesi’ndeki Tuşba Toplum Merkezi inşaatlarında da incelemelerde bulundu.

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